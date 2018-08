Seit Anfang August gilt die überarbeitete Förderrichtlinie beim bundesweiten Breitbandausbau. Die Ziele: Schnelles Internet in allen Regionen Deutschlands ermöglichen und die Antragstellung von Kommunen auf finanzielle Förderung schneller und effizienter machen.

So wird Kommunen nun unter anderem ermöglicht, unter bestimmten Bedingungen auf die schnellere Glasfaser-Technologie umzustellen, wo bislang auf Kupfertechnologie gesetzt wurde. Förderbeträge für Gigabit-Projekte werden erhöht. Außerdem wird den Bundesländern häufiger ermöglicht, Eigenanteile finanzschwacher Kommunen zu übernehmen.

Wir haben die zuständigen Ministerien in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen zum Stand des Breitbandausbaus und zur neuen Förderrichtlinie befragt.

Die meisten geförderten Projekte für schnelles Internet in Mitteldeutschland gibt es den Zahlen des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur zufolge aktuell in Sachsen. Demnach werden 122 Projekte mit rund 500 Millionen Euro durch den Bund gefördert.

Das Sächsische Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr erhofft sich jetzt durch die Richtlinie weitere Vereinfachungen für die Förderung. Auch Sachsen bekennt sich dazu, Kommunen finanziell zu unterstützen, damit "der Breitbandausbau nicht an fehlenden Eigenanteilen der Kommunen scheitert". Vor allem aber müssten die Telekommunikationsunternehmen zum eigenwirtschaftlichen Ausbau ermuntert werden. Nur dort, wo die Unternehmen ihrer gesetzlichen Pflicht aus wirtschaftlichen Gründen nicht nachkämen, sei ein Eingreifen des Staates überhaupt zulässig.

Die meisten Breitband-Projekte werden aktuell in Sachsen gefördert. Bildrechte: dpa

In Sachsen-Anhalt wurden nach Angaben des zuständigen Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung in diesem Jahr keine neuen Breitbandförderanträge eingereicht. Grund sei, dass sich bereits alle Kommunen in Förderverfahren befinden. Das Land spricht von 37 Ausbauprojekten seit 2015 – ein Teil sei bereits abgeschlossen. Bis Ende 2020 würden rund 300 Millionen Euro aus Bundes-, Landes- und EU-Mitteln zur Verfügung stehen.