SPD muss um die Macht bangen

Bei der Bürgerschaftswahl in der Freien Hansestadt Bremen ist die SPD auf einen historischen Tiefstwert abgerutscht. Nach der Prognose von Infratest dimap büßten die regierenden Sozialdemokraten mehr als acht Prozentpunkte im Vergleich zu 2015 ein und rutschten auf gut 24 Prozent ab. Die CDU konnte demnach leicht zulegen und hätte mit 25,5 Prozent leicht die Nase vorn.

Die Grünen konnten laut der Nachwahlbefragung auf 18 Prozent zulegen. Die Linken werden bei zwölf Prozent erwartet. Auch die AfD mit sieben Prozent und die FDP mit sechs Prozent würden demnach den Sprung in die Bürgerschaft schaffen. Das rechtsextreme Bündnis "Bürger in Wut" schaffte in Bremerhaven den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde und stellt einen Abgeordneten.

Grüne als Königsmacher

Carsten Meyer-Heder (CDU, re.) will Carsten Sieling (SPD) als Bürgermeister ablösen. Bildrechte: dpa Damit verliert Rot-Grün im Bundesland Bremen seine Mehrheit. Die SPD bräuchte für eine neue Koalition neben den Grünen einen weiteren Partner. Das könnten am ehesten die Linken sein. Doch auch die CDU kommt rechnerisch mit Grünen und FDP auf eine Mehrheit - es wäre also auch ein Jamaika-Bündnis möglich.



Zünglein an der Waage sind also die Grünen - sie bestimmen, ob sie mit SPD-Bürgermeister Carsten Sieling weitermachen oder einen Neustart mit dem Politik-Neuling und CDU-Spitzenkandidaten Carsten Meyer-Heder einen Neuanfang wagen. Eine GroKo in Bremen gilt als ausgeschlossen.

Bremer SPD sieht sich im Bundessog

Der SPD-Fraktionschef im Bremer Landtag, Björn Tschöpe, machte den bundesweiten Abwärtstrend der SPD für die Pleite in Bremen mitverantwortlich. Er erklärte, die Bremer SPD habe in den vergangenen zehn Jahren einen harten Sparkurs fahren müssen. Viele Menschen seien nicht zufrieden. Tschöpe zufolge hat es die SPD versäumt, eher stark in Bildung zu investieren. SPD-Landeschefin Sascha Karolin Aulepp zeigte sich nach den TV-Prognosen optimistisch, den Vorsprung der CDU noch aufzuholen.

Der Bremer CDU-Landesgeschäftsführer Heiko Strohmann hält eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP für "realistisch". Die CDU sei für ihre Bildungs- und Verkehrspolitik gewählt worden - die Grünen für ihre Klimapolitik. Das passe gut zusammen. Die CDU sei aber auch offen für Gespräche mit der SPD.

Grünen-Fraktionschefin Maike Schaefer sagte, man sei für jede denkbare Dreier-Koalition offen. Welche Partner sie bevorzuge, wollte sie nicht sagen. Jedoch sei jedes Dreier-Bündnis besser als ein drohende Große Koalition.

Hohe Wahlbeteiligung - Komplexes Wahlsystem

Bei den Wahlen zum Europaparlament, zur Bürgerschaft und für die Kommunalvertretungen zeichnet sich eine höhere Beteiligung als vor vier Jahren ab. Um 16 Uhr lag die Beteiligung in ausgewählten Wahllokalen bei 46,9 Prozent. Briefwähler waren dabei nicht mit eingerechnet. Bei der Bürgerschaftswahl 2015 hatte die Wahlbeteiligung um diese Uhrzeit nur 35,5 Prozent betragen, letztlich nahmen 50,2 Prozent der Wahlberechtigten teil.