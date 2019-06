Bremen Grüne und Linke für Koalitionsgespräche mit SPD

Die Grünen in Bremen haben für Koalitionsverhandlungen mit SPD und Linkspartei gestimmt. Ein Landesparteitag fasste den Beschluss am Donnerstag mit großer Mehrheit. Kurz darauf sprach sich auch die Linken-Basis für Gespräche mit Grünen und SPD über ein Regierungsbündnis aus.

Streitpunkte könnten dabei die Forderungen der Linken nach Abschaffung der Schuldenbremse und des Verfassungsschutzes werden. Kommt das Bündnis zustande, wäre es für die Linke die erste Regierungsbeteiligung in einem westdeutschen Bundesland.

Der Landesvorstand der Bremer SPD will dann am Freitag über Koalitionsverhandlungen mit Grünen und Linken entscheiden. Würden alle drei Parteien zu einem Bündnis zusammenfinden, wäre es die erste rot-rot-grüne Koalition in einem westdeutschen Bundesland.