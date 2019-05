In Bremen und Bremerhaven sind am 26. Mai knapp 480.000 Menschen zur Bürgerschaftswahl aufgerufen. Die Freie Hansestadt ist das einzige Bundesland mit gleich drei parallelen Wahlen, gewählt werden auch das Europaparlament sowie Kommunalvertreter.

Bremen wird seit 2007 von einem rot-grünen Senat regiert, seit 2015 unter SPD-Bürgermeister und Senatspräsident Carsten Sieling. Doch in diesem Jahr steuern die Sozialdemokraten bei der Bürgerschaftswahl auf ein Rekordtief zu. In Umfragen lag die seit sieben Jahrzehnten dominierende SPD zuletzt knapp hinter der CDU. 2015 hatte die SPD mit 32,8 Prozent der Stimmen noch zehn Punkte vor der CDU gelegen.

Die Bremische Bürgerschaft hat als Landesparlament 83 Abgeordnete. In der Stadtbürgerschaft sitzen 68 Kommunalvertreter. Bildrechte: dpa

Die Bremer CDU sieht jetzt die Chance zum Machtwechsel, sie strebt ein Jamaika-Bündnis mit Grünen und FDP an. Doch auch der SPD bliebe bei einer Niederlage die Option einer Dreierkoalition mit Grünen, FDP oder auch mit der Linken. Es wäre die erste Regierungsbeteiligung der Linken in einem westdeutschen Bundesland.



Zünglein an der Waage könnten die Grünen sein, weil sie sich ihre Partner aussuchen können. Ein Bündnis aus SPD und CDU gilt an der Weser nur als Notlösung. Themen im Wahlkampf in der Freien Hansestadt waren vor allem die Bildung, die relativ hohe Arbeitslosigkeit, aber auch die Verschuldung und der Investitionsstau.