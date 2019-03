Bundeskanzlerin Merkel hat sich am Donnerstag in einer Regierungserklärung zum Brexit geäußert und dafür plädiert, doch noch einen geordneten Brexit zu sichern. Merkel ging auch auf den britischen Antrag auf Verschiebung des Austritts ein, der eigentlich für kommende Woche geplant war. "Diesem Wunsch können wir im Grundsatz entsprechen, wenn wir in der nächsten Woche ein positives Votum zu den Austrittsdokumenten im britischen Parlament bekommen würden", sagte sie. Allerdings müsse beim konkreten Datum darauf geachtet werden, dass Ende Mai die Europawahl stattfinden.