Bundesumweltministerin Barbara Hendricks: Deutschland braucht mehr Zeit. Bildrechte: dpa

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hatte bei dem Krisengipfel auf die Fortschritte im Kampf gegen die Luftverschmutzung in deutschen Städten verwiesen. Die SPD-Politikerin sagte in Brüssel, im Jahr 2017 seien die EU-Grenzwerte für Stickoxide in 70 Städten überschritten worden. Zuvor seien es 90 Städte gewesen. Auch der Mittelwert der gemessenen Stickoxide sei gesunken.



Hendricks betonte, Deutschland sei "natürlich noch nicht da", wo es sein müsste. In 20 Städten sei die Belastung so hoch, dass die Grenzwerte voraussichtlich auch nach 2020 nicht eingehalten werden könnten, so Hendricks. Eine Klage vor dem EuGH sei damit "durchaus möglich", denn die EU-Grenzwerte müssten überall eingehalten werden. Sie habe die EU-Kommission allerdings gebeten, Deutschland noch etwas mehr Zeit für die Umsetzung zu geben. Das Sofortprogramm für saubere Luft werde für Verbesserungen sorgen.



Aus einem Topf mit rund einer Milliarde Euro will der Bund unter anderem Elektrobusse für den Nahverkehr, Fahrrad- und Fußgängerverkehr fördern. Dieselfahrverbote will die Bundesregierung laut Hendricks ausdrücklich vermeiden, auch wenn die Stickoxid-Emissionen aus Dieselfahrzeugen das größte Problem in Deutschland darstellen.



Vor dem Treffen hatte Hendricks erklärt, sie sehe die Automobilindustrie in der Pflicht. Die SPD-Politikerin sagte dem SWR, die Autobranche sollte im Kampf gegen die Luftverschmutzung einen größeren Beitrag leisten. Um die Stickoxid-Belastung in den Städten zu verringern, müssten die Diesel-Pkw sauber bekommen werden. Das sei der wichtigste Hebel. Nach den Software-Updates für betroffene Fahrzeuge gehe es nun um die Nachrüstung der Hardware.