Nach der Cyber-Attacke auf Stadt Potsdam hat sich das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik für ein einheitliches Sicherheitsniveau für Computernetzwerke ausgesprochen. Präsident Arne Schönbohm sagte MDR AKTUELL, die Länder hätten alle sehr unterschiedliche Strukturen, was IT-Sicherheit angehe. Bei den Kommunen sei das noch dezentraler und noch unterschiedlicher. Es sei notwendig, dass man ein einheitliches Mindest-Sicherheitsniveau erreiche. Das sollte sich an den Sicherheitsanforderungen der Bundesregierung orientieren.