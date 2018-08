Im Kern sei es um Björn Höcke gegangen, erzählt Franziska Schreiber. Er hatte das Holocaustmahnmal ein "Denkmal der Schande" genannt und eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert. Das Parteiausschlussverfahren gegen ihn ist mittlerweile gescheitert, Höcke weiter AfD-Fraktionsvorsitzender in Thüringen. Die Ex-AfD-Politikerin Schreiber sagt: "Das Einzige, was ich in dem Buch schreibe – und das ist auch das, was ich sage, ist, dass Frauke Petry zu mir gesagt hat: 'Wir müssen diesen Ausschluss von Höcke betreiben, weil die AfD sonst im Verfassungsschutzbericht landet.' Das wisse sie von Maaßen persönlich." Petry selbst weist den Bericht allerdings zurück, genau wie Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen.