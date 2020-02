In Hamburg wird heute eine neue Bürgerschaft gewählt. Im Vergleich zu anderen Wahlen zuletzt kann die SPD um den Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher zuversichtlich in die Abstimmung gehen. Die Hansestadt gilt als Hochburg der Sozialdemokraten, die in den letzten Umfragen deutlich vor den anderen Parteien liegen.