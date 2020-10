Der Bund fördert künftig finanziell den Einbau privater Ladesäulen für Elektroautos an Wohngebäuden. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sagte, es gebe einen Zuschuss von 900 Euro. Im Fördertopf würden insgesamt 200 Millionen Euro liegen. Bedingung für eine Förderung ist nach Aussage von Scheuer, dass der genutzte Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien komme.

Öffentliche Ladestation für E-Autos Bildrechte: imago images / Jan Huebner

Scheuer mahnte gleichzeitig einen stärkeren Ausbau öffentlicher Ladestationen an - insbesondere in Städten und an Verkehrsknotenpunkten wie Autobahnen. Besitzer von Elektroautos sollten innerhalb von zehn Minuten eine Schnellladesäule finden können.



Die Nachfrage nach E-Autos ist zuletzt auch wegen erhöhter staatlicher Kaufprämien deutlich gestiegen. Experten aber sehen Nachholbedarf vor allem beim Ladenetz.