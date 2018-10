Wohnungsnot Bund will Baugrundstücke freigeben

Die Lage am Wohnungsmarkt ist in ganz Deutschland angespannt, vor allem in Großstädten ist Bauen teuer und Bauland knapp. Der Bund will nun gegensteuern und Grundstücke für wenig Geld an die Kommunen verkaufen. Außerdem will die Regierung in Berlin auch selbst bauen.