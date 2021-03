In Sachsen-Anhalt haben Gartencenter und Baumärkte schon wieder geöffnet. Auch Fahr- und Flugschulen dürfen wieder arbeiten. Und wie in ganz Deutschland sind auch hier die Friseursalons seit Montag offen. Einen Tag vor dem Treffen von Bund und Ländern hat Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) seinen eigenen Öffnungsplan vorgestellt. Er möchte die Maßnahmen auch dann schon lockern, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz weiter zwischen 50 und 100 liegt. Derzeit sind Lockerungen nur bei Werten unter 50 oder unter 35 vorgesehen. Die Lockerungen sollen von Schnelltests belgeitet werden, außerdem will Sachsen-Anhalt die Kontaktbeschränkungen lockern.

Was wir im Moment machen, kann nicht dauerhaft so bleiben. Es gibt existenzielle Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen.

Auch die Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg und dem Saarland sowie Hamburgs Oberbürgermeister treten in der Öffnungsdebatte auf die Bremse. Söder warnte vor einem "Blindflug in die dritte Welle". Angesichts so vieler unterschiedlicher Positionen dürfte es am Mittwoch ein langer Abend werden. Der Druck aus der Bevölkerung und der Wirtschaft dürfte die Debatte noch erschweren.