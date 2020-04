Bundeskanzlerin Angela Merkel berät am Nachmittag mit den Ministerpräsidenten der Länder in einer Telefonkonferenz über mögliche schrittweise Lockerungen der Kontakt- und Ausgehsperren wegen der Corona-Krise. Im Mittelpunkt der Debatte dürfte die Frage stehen, wann Kinder und Jugendliche wieder in Kitas und Schulen zurückkehren können.

Eigentlich hatten die Ministerpräsidenten nach der letzten Konferenz mit Merkel zugesichert, in dieser Sache einheitlich vorgehen zu wollen. Dennoch waren am Dienstag einzelne Länder mit Ankündigungen vorgeprescht.

So sollen in Nordrhein-Westfalen am 19. April die Schulen schrittweise wieder öffnen und eine Woche später auch die ersten Kitas. Die baden-württembergische Landesregierung sprach sich dafür aus, die Schulen frühestens am 27. April wieder zu öffnen. Bayerns Ministerpräsiden Markus Söder erklärte am Dienstag bei den ARD Tagesthemen, gegen eine zeitnahe Öffnung von Schulen und Kitas zu sein.