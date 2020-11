Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpäsidenten der Länder haben sich vorerst nicht auf weitere Einschränkungen in der Corona-Pandemie geeinigt. Neue Regeln, Maßnahmen und ein längerfristiges Corona-Konzept für den Winter wollen die Spitzenpolitiker erst am Mittwoch kommender Woche beschließen. Das kündigte die Kanzlerin am Montagabend auf einer Pressekonferenz an.



Zum Eindämmen der Corona-Pandemie riefen Merkel und die Länderchefs die Bevölkerung allerdings auf, ihre privaten Kontakte noch einmal deutlich zu reduzieren.