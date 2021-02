In anderen Bereichen müssen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dem Entwurf zufolge je nach Tätigkeit den Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen. Dadurch sollen nicht nur Kontakte am Arbeitsort selbst reduziert werden, sondern auch etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Weg dorthin. Wo dagegen kein Arbeiten von zu Hause aus möglich ist und mehrere Menschen in einem Raum zusammenkommen, sollen medizinische Masken getragen werden.