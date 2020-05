Ferner will der Bund dem Profifußball grünes Licht geben. Der Spielbetrieb könnte am 15. oder 21. Mai ohne Zuschauer wieder aufgenommen werden - ein genauer Termin wird in der Beschlussvorlage laut dpa aber offengelassen. Dem Beginn des Spielbetriebs müsse eine zweiwöchige Quarantänemaßnahme, gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers, vorweggehen, heißt es in dem Entwurf.