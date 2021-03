Ziel für weitgehende Öffnungen bleibt ein Wert unter 35. Der Beschlussvorlage zufolge soll der Lockdown bis zum 28. März verlängert, in mehreren Bereichen aber gelockert werden. So sollen sich ab Montag wieder bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten treffen können - Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt. Steige die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100, sollen wieder die strengen Kontaktbeschränkungen gelten.