Zudem vereinbarten Bund und Länder eine Pflicht zum Tragen medizinischer Masken in Läden und im öffentlichen Personenverkehr. Damit sind OP-Masken und Masken des Typs FFP2 gemeint. Alltagsmasken, wie etwa selbst genähte Stoffmasken, sind in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften nicht mehr zulässig.