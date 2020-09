Dass Olaf Scholz ein Fan der Neuen Deutschen Welle ist, hatte auch noch keiner gewusst in Berlin: "Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt – wir steigern das Bruttosozialprodukt." Das sagte der Bundesfinanzminister im Juni. Die Regierung hatte ein Konjunkturpaket geschnürt gegen die Rezession. Darin enthalten waren Milliardenhilfen für Unternehmen, eine Mehrwertsteuersenkung für den Konsum , dazu die erweiterte Kurzarbeit gegen Massenentlassungen.

Und all das ist teuer. 218 Milliarden Euro Schulden macht der Bund in diesem Jahr, so viel wie noch nie zuvor. Noch einmal 96 Milliarden sollen es 2021 werden. Wieder muss Olaf Scholz den Bundestag bitten, die Schuldenbremse auszusetzen, die eine so hohe Kreditaufnahme eigentlich verbietet.