"Neues Aufnahmeprogramm für Flüchtlinge" .....

Mit dem Programm kümmern sich mindestens fünf Mentoren um einen Flüchtling. Bereits vor dessen Ankunft sollen sie eine Wohnung für ihren Schützling finden, die sich am örtlichen Sozialhilfesatz orientiert. Auf ein gesondertes Konto zahlt die Gruppe im Voraus die Nettokaltmiete für die ersten zwei Jahre ein. Außerdem sollen die Mentoren bei Behördengängen, Stellensuche oder dem Zugang zu Sprachkursen helfen. Flüchtlinge, die im Zuge des Projekts nach Deutschland kommen, verpflichten sich, vorerst in der Wohnung zu leben, die die Mentorengruppe für sie ausgewählt hat. Das Projekt soll über eine zentrale Stelle koordiniert werden, die von der Bertelsmann und der Mercator Stiftung sowie der Evangelischen Kirche von Westfalen finanziert wird. Die ersten Einreisen sollen ab Sommer stattfinden. Das Pilotprojekt umfasst vorerst 500 Plätze.

"NesT" richtet sich an jene Flüchtlinge, die für das "Resettlement" durch das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) in Frage kommen. Deutschland hatte dem UNHCR seine Beteiligung zugesagt. Beim"Resettlement" werden besonders schutzbedürftige Flüchlinge wie Frauen, Kinder und Kranke in ein sicheres Land umgesiedelt. Flüchtlinge, die im Zuge des "Resettlements" aufgenommen werden, müssen keinen Asylantrag stellen. Der parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium, Stephan Mayer, verwies dazu auf die Zahlen des UNHCR. Von den mehr als 68 Millionen Flüchtlingen weltweit gelten 1,4 Millionen als besonders schutzbedürftig.