Corona-Pandemie Bund stockt Stipendien für Kulturschaffende auf

Der Bund will die Hilfen für Künstler und Kulturschaffende in der Corona-Krise verstärken. Einem Zeitungsbericht zufolge stehen für die Stipendien 43,5 Millionen Euro mehr zur Verfügung als bisher geplant. Damit würden Betroffene in der Regel mehr als 1.000 Euro im Monat erhalten.