Regierungskrise in Thüringen Bundespartei gegen Wahl Ramelows mit CDU-Stimmen

Linke, SPD und Grüne hatten sich am Freitagabend nach stundenlangen Verhandlungen mit der CDU auf eine Ministerpräsidentenwahl am 4. März geeinigt. Im April nächsten Jahres soll der Landtag neu gewählt werden. Bis dahin soll Rot-Rot-Grün unter Ramelow eine Minderheitsregierung stellen. Ramelow will sich dafür in knapp zwei Wochen am 4. März im Landtag erneut zur Wahl als Ministerpräsident stellen.