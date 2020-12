Zugleich warb Reinhardt um Verständnis für Mediziner, die dann nicht Schicksal spielen wollten. Er habe aber auch Respekt vor Kollegen, die in solchen raren Fällen handelten. Letztendlich müsse die Gesellschaft die Frage entscheiden, ob so etwas in das Verhältnis zwischen Arzt und Patient gestellt oder anders organisiert werde.



Zugleich kündigte er an, die Ärzteschaft werde sich "nicht proaktiv" am Zustandekommen eines solchen Konzeptes beteiligen. Reinhardt unterstrich aber nochmals die Bereitschaft, den Passus in der Berufsordnung zu ändern, der Ärzten kategorisch verbiete, Assistenz zum Suizid zu leisten.