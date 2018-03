Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will bis zum Sommer einen Gesetzentwurf für einen sozialen Arbeitsmarkt vorlegen. Vom Gesetz sollen 150.000 Langzeitarbeitslose profitieren. Dabei geht es um Lohnkostenzuschüsse für Beschäftigung in Unternehmen, Kommunen oder Wohlfahrtsverbänden, wie Heil am Donnerstag in Berlin sagte. Das Förderprogramm soll vier Milliarden Euro umfassen.