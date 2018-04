Zeitungsbericht Bundesarbeitsminister Heil will Mütterrente erhöhen

Heil kündigte an, seinen Gesetzentwurf zur "Mütterrente II" in "einigen Wochen" vorzulegen. Die Rentenkommission, die Vorschläge für eine langfristige Stabilisierung des Rentensystems machen soll, werde noch vor der Sommerpause ihre Arbeit aufnehmen.

Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil (SPD) Bildrechte: dpa

Zudem sieht das Rentenpaket die vereinbarte Erhöhung der Erwerbsminderungsrente vor. Dabei sollten Betroffene künftig so viel Rente bekommen, als hätten sie bis zum 65. Lebensjahr gearbeitet, erklärte der Minister. Derzeit bekommen Betroffene so viel Rente als hätten sie bis zum 62. Lebensjahr gearbeitet.



Um die höheren Rentenleistungen stabil zu halten, setzt Heil nach eigenen Aussagen auf eine stärkere Finanzierung aus Steuermitteln. Bis 2025 will die Bundesregierung das Rentenniveau bei 48 Prozent und die Beitragssätze stabilisieren. Zugleich kommen in den 20er Jahren die sogenannten Babyboomer ins Rentenalter.