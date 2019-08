Arbeitnehmer sollen in einer Konjunkturkrise besser vor dem Verlust ihres Jobs geschützt werden. Das hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil angekündigt. Der SPD-Politiker stellte am Montagabend die Grundzüge eines geplanten "Arbeit-von-morgen-Gesetzes" vor, das er im Herbst vorlegen will.