So gibt es in Sachsen massive Probleme mit der Lernplattform Lernsax. Erst soll ein Hackerangriff für Störungen gesorgt haben, erklärte das Kultusministerium. Später zeigte sich, dass die Server-Kapazität nicht für die hohe Zahl an Zugriffen ausgelegt ist. In Thüringen gibt es Probleme mit der sogenannten Schulcloud. Auch diese leide unter zu geringen Server-Kapazitäten, räumte das Bildungsministerium in Erfurt ein. Seit März habe der Freistaat eine Million Euro in das Projekt investiert.



Seit dem Inkrafttreten des bundesweiten Lockdowns in dieser Woche sind Schulen grundsätzlich geschlossen. Schüler aller Altersstufen werden zu Hause unterrichtet. Für Kinder von Eltern bestimmter Berufsgruppen gibt es eine Notbetreuung. Etwa 15 Prozent der Schüler nutzen diese. Die Schulschließungen sind zunächst bis zum 10. Januar befristet. Fachleute rechnen allerdings mit einer Verlängerung der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Seit Anfang Dezember steigen die Infektionszahlen trotz der November-Beschränkungen wieder deutlich.