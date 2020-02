Bundesgerichtshof BGH entscheidet über Schadenersatz nach Silikonskandal

Fast zehn Jahre ist der Skandal um mangelhafte, reißanfällige Brustimplantate des französischen Herstellers PIP nun her – und trotzdem wieder Thema am Bundesgerichtshof (BGH). Am Donnerstag entscheidet der BGH über eine Klage der AOK Bayern gegen den TÜV Rheinland, der die Silikonimplantate zertifiziert hatte. Die AOK hatte die Kosten für Nach-Operationen von betroffenen Frauen übernommen und verklagte den TÜV Rheinland auf Schadenersatz.