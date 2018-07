Neue Schulden sind nicht vorgesehen - das fünfte Jahr in Folge. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) knüpft damit an die Politik seines Vorgängers Wolfgang Schäuble (CDU) an. Scholz erwartet rund 321,3 Milliarden Euro an Steuereinnahmen, die durch zusätzliche Staatseinnahmen ergänzt werden.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK