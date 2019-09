Das heimliche Fotografieren unter Röcke soll unter Strafe gestellt werden. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht kündigte am Donnerstag einen entsprechenden Gesetzentwurf an. In der Haushaltsdebatte des Bundestages bezeichnete sie das sogenannte Upskirting als widerlichen Eingriff in die Intimsphäre. Im Internet würden die entsprechenden Aufnahmen angeboten und verkauft.