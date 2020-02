Nach langem Streit will die Bundesregierung am Mittwoch das Gesetz zur Grundrente auf den Weg bringen. Mit dem geplanten Rentenaufschlag für Geringverdiener sollen ab 2021 deren Altersbezüge auf nahezu 80 Prozent der Rente eines Durchschnittverdieners angehoben werden. Bedingung ist, dass sie durch Erwerbstätigkeit, Kindererziehung oder Pflegezeiten über mindestens 33 Beitragsjahre in der Rentenversicherung verfügen.