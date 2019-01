Familienstärkungsgesetz Regierung plant höheren Kinderzuschlag und mehr Bildungsförderung

Die Bundesregierung will mehr für einkommensschwache Familien tun. Am Mittwoch will sie deshalb ein Gesetz auf den Weg bringen, mit dem ab Juli der Kinderzuschlag nicht nur erhöht, sondern auch mehr Kindern zugänglich werden soll. Der Deutsche Kinderschutzbund kritisierte die geplanten Änderungen als unzureichend.