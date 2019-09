Die Bundesregierung will das bundesweite Ausmaß von Wohnungslosigkeit in Deutschland erfassen lassen. Das Kabinett verabschiedete am Mittwoch einen Gesetzentwurf, mit dem das Statistische Bundesamt beauftragt wird, jährlich Zahlen und Fakten über wohnungslose Menschen vorzulegen. Erstmals soll die Statistik am 31. Januar 2022 erscheinen.