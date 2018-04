Was für ein Kontrast: Pomp gab es gerade noch für Emmanuel Macron in Washington. Bei Angela Merkel wird es sehr viel ruhiger zugehen. Rein und wieder raus aus dem Weißen Haus heißt es für die deutsche Kanzlerin. Sie kommt nicht zum Staats- sondern zum Arbeitsbesuch nur für wenige Stunden zu Donald Trump. Ihr Ziel hat Merkel dennoch sehr bewusst gewählt:

Für mich ist es eine der ersten Reisen, die ich nach der Wiederwahl als Bundeskanzlerin mache. Und sie war mir ein wirkliches Bedürfnis, und ist mir ein Bedürfnis. Angela Merkel, Bundeskanzlerin

Für Trumps Vorgänger, Barack Obama, war Angela Merkel klar Ansprechpartnerin Nummer eins in Europa. Jetzt war sie monatelang von der Weltbühne verschwunden, durch die langen Koalitionsverhandlungen in Berlin. Außerdem mag die pragmatische, eher spröde Kanzlerin dem erratischen US-Präsidenten nicht schmeicheln, wie Macron das so meisterhaft beherrscht. Merkels Verhältnis zu Trump gilt als angespannt.

Dennoch hält Thomas Kleine-Brockhoff vom "German Marshall Fund" in Berlin die Angst, Deutschland spiele nur noch die zweite Geige, für unbegründet: "Ein starkes Frankreich ist gut für Deutschland. Eine Arbeitsteilung ist gut. Ich kann an der Aufregung darüber, dass Frau Merkel angeblich in die zweite Reihe gerückt ist, nichts Negatives finden."

Zölle und Atomabkommen auf der Agenda

Zumal Merkel auch aus der zweiten Reihe heraus jede Menge Probleme im Gepäck hat. Sie will Donald Trump davon abbringen, den Konflikt um Strafzölle auf Stahl und Aluminium gegen die EU weiter zu treiben. Allerdings sind die Erwartungen, dass das klappt, sogar im eigenen Team gering. Wir rechnen eher damit, dass es ab 1. Mai diese US-Zölle auch für die EU geben wird, sagt ein Regierungsvertreter. Die EU berät derzeit schon über Gegenmaßnahmen.

Merkel will außerdem das Atomabkommen mit dem Iran retten. Hier hat Macron in den letzten Tagen zwar versucht, vorzuarbeiten, aber bisher ohne sichtbaren Erfolg. Er hat Zusatzvereinbarungen ins Spiel gebracht, allerdings alles unter der Prämisse, dass das eigentliche Abkommen mit dem Iran als Grundlage bestehen bleibt.

Trump zeigt hier bisher kein Signal des Einlenkens. Und auch der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin ist nicht sehr optimistisch: "Am Ende muss man sich klar machen, dass Donald Trump all das, was er im Wahlkampf angekündigt hat, dann auch tatsächlich umsetzt. Er hat angekündigt, dass er die nordamerikanische Freihandelszone neu gestalten will, und er ist dabei das zu tun. Und ich fürchte, er wird seine Ankündigung auch hinsichtlich des Iran-Deals umsetzen."

Trump nicht gut zu sprechen auf Deutschland

USA-Kenner Thomas Kleine-Brockhoff macht sich keine Illusionen über das Treffen Merkel-Trump. Bildrechte: Lena Ganssmann Zu allem Übel stößt Donald Trump gegenüber Deutschland – anders als mit Frankreich – auch manches andere übel auf. Dass Berlin kein Partner bei den Luftschlägen auf Syrien war, schmeckt dem US-Präsidenten nicht. In Sachen Verteidigungsetat hält Trump Deutschland für eine Art "Scharzfahrer" – viel zu wenig bezahlen, aber den Schutz der Gemeinschaft wollen. Der US-Präsident meint außerdem, Deutschland ziehe die USA wirtschaftlich über den Tisch, durch den hohen Exportüberschuss. Und dass Berlin die Pipeline Nordstream mit Russland baut, die manchen Nato-Partnern schadet, hebt die Stimmung im White House auch nicht gerade, sagt Kleine-Brockhoff vom German Marshall Fund. Daher, glaubt der USA-Kenner:

Das Ziel ist, das Schlimmste abzuwenden, und deshalb sind die Vorstellungen davon, was bei diesem Treffen zu erreichen ist, von beiden Seiten unterschiedlich. Trump will den Deutschen sagen, was sie tun sollen. Merkel will den Amerikanern sagen, was sie lassen sollen. Thomas Kleine-Brockhoff, German Marshall Fund

Diplomatische Massage durch Tandem Macron-Merkel

"Grands amis": Merkel und Macron wissen, dass sie nur gemeinsam auf Trump einwirken können. Bildrechte: dpa Ob dabei eine schmeichelnde Umgarnungs-Taktik wie die von Emmanuel Macron besser ist, oder die trockene, hartnäckige Art der deutschen Kanzlerin? Peter Beyer, der neue Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, spricht von einem "Tandem" – beides ergänzt sich gut, ist der CDU-Politiker überzeugt. Thomas Kleine-Brockhoff vom German Marshall Fund glaubt hingegen, dass bei einem Impulspolitiker wie Donald Trump Taktik vielleicht sowieso "schnurz" sein könne.

Der US-Präsident beleidigt die Kanzlerin zumindest nicht mehr direkt, wie noch im US-Wahlkampf. Da hatte er Merkel und ihre Flüchtlingspolitik attackiert: "Ich dachte immer, Merkel wäre eine große Anführerin. Aber was sie in Deutschland getan hat, ist geisteskrank." Die Kanzlerin hat das mit einem Achselzucken weggesteckt, und Trump an gemeinsame Werte erinnert. Wir haben Differenzen, und die werden zur Sprache kommen, macht Merkel klar, aber:

Das transatlantische Bündnis ist angesichts vieler auch nicht demokratischer Entwicklungen auf dieser Welt, ein großer Schatz, den ich jedenfalls auch hegen und pflegen möchte. Angela Merkel, Bundeskanzlerin