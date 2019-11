Als Gegenmaßnahme baue das BKA drei neue Referate auf, kündigte Münch an. Allein in der personenbezogenen Überprüfungen sollten 150 zusätzliche Stellen geschaffen werden. Der geplante "Radar rechts" solle ein Netzwerk mit Bundesländern, Polizei und Justiz schaffen - ähnlich wie bereits im Bereich des islamistischen Terrorismus. Zudem sollen mehr als 200 Fachleute in einer neuen Zentralstelle gezielt Hass und Hetze in Internet und sozialen Netzwerken beobachten.