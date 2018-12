Die Bundesländer wollen die Sozialleistungen für Asylbewerber kürzen, die bereits in einem anderen europäischen Land einen Antrag gestellt haben. Wie die "Welt am Sonntag" schreibt, fordern die 16 Ministerpräsidenten die Bundesregierung zu einer Gesetzesänderung auf.



Das Asylbewerberleistungsgesetz müsse so erweitert werden, dass sogenannte Dublin-Fälle nur noch gekürzte Leistungen erhielten. Der Beschluss sei bei der Dezember-Konferenz der Länderchefs gefasst worden und an die Bundesregierung versandt worden, heißt es in dem Bericht weiter.

Nur 5.000 Überstellungen

Von den Kürzungen könnte etwa ein Drittel der nach Deutschland kommenden Asylbewerber betroffen sein. Im ersten Halbjahr 2018 hatte es dem Bericht zufolge rund 107.000 Asylanträge gegeben. In etwa 30.000 Fällen sei das Bamf zum Ergebnis gekommen, dass ein anderer EU-Staat für das Asylverfahren zuständig sei, und habe das jeweilige Land gebeten, die Migranten zurückzunehmen.

Wie die Zeitung weiter schreibt, erteilten die angefragten Staaten rund 21.000 Mal ihre Zustimmung. Sie hätten die Einschätzung der deutschen Seite geteilt. Tatsächlich überstellt worden seien aber nur knapp 5.000 dieser Asylbewerber. Die "Welt am Sonntag" beruft sich auf Zahlen der Bundesregierung.

Die Überstellung an ein anderes Dublin-Land muss binnen sechs Monaten geschehen. Danach geht die Zuständigkeit für das Asylverfahren an Deutschland über. Die Frist kann sich auf ein Jahr verlängern, wenn sich der Asylbewerber in Haft befindet. Wenn dieser nicht auffindbar ist, beträgt die Frist höchstens 18 Monate.

Obergrenze wird nicht erreicht

Die von der Koalition vereinbarte Obergrenze für Flüchtlinge wird in diesem Jahr wohl nicht erreicht. Die Bundesregierung rechnet mit 166.000 Asylanträgen, wie die "Bild am Sonntag" schreibt. Union und SPD hatten in den Koalitionsverhandlungen eine Spanne von 180.000 bis 220.000 Flüchtlingen jährlich vereinbart.