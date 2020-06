Bundesregierung "Deutsche Corona-App ist die beste der Welt"

Die neue Corona-Warn-App in Deutschland ist nach Einschätzung der Bundesregierung die beste der Welt. Die seit Dienstag verfügbare Handy-Anwendung sei "nicht die erste Warn-App weltweit, die vorgestellt wird, aber ich bin ziemlich überzeugt, es ist die beste", sagte Kanzleramtsminister Helge Braun am Dienstag bei der offiziellen Vorstellung in Berlin.