Die CDU kommt heute in Leipzig zu ihrem 32. Bundesparteitag zusammen. Der Parteitag beginnt am Vormittag mit einem Ökumenischen Gottesdienst in der Nikolaikirche. Anschließend kommen die 1.000 Delegierten auf der Neuen Messe zusammen.

Kramp-Karrenbauer räumt "schwierige Phase" ein

Mit besonderer Spannung erwartet die Partei die Reden von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Ex-Fraktionschef Friedrich Merz. Kramp-Karrenbauer räumte am Donnerstagabend in einem Interview mit den ARD-"Tagesthemen" ein, dass ihre Partei eine schwierige Phase durchlaufe. Die aktuelle Situation der CDU, in der Kanzlerschaft und Parteivorsitz in verschiedenen Händen seien, bringe "Unruhe mit sich". Die Partei müsse künftig "auch von der personellen Breite" weiterentwickelt werden, sagte die CDU-Chefin weiter.

Konservative haben hohe Erwartungen an Merz-Auftritt

Die rechtskonservative Werte-Union in der CDU erhofft sich vom bevorstehenden Parteitag eine Weichenstellung für die Klärung der Kanzlerkandidatur. Der Chef der Werte-Union, Alexander Mitsch, sagte, man hoffe auf einen mutigen Aufbruch der CDU und eine führende Rolle für Friedrich Merz.

Merz hat angekündigt, keine Personaldiskussionen anzufachen, sondern sich mit Vorschlägen zur inhaltlichen Positionierung der CDU zu Wort melden zu wollen.

K-Frage soll 2020 beantwortet werden

Merz war Kramp-Karrenbauer vor fast einem Jahr im Rennen um den Parteivorsitz knapp unterlegen. Seine Kritik am Zustand der CDU und an Bundeskanzlerin Angela Merkel nährte Spekulationen, Merz strebe die Kanzlerkandidatur an.