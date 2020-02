Reaktionen in Berlin Entsetzen und Freude nach Kemmerich-Wahl in Thüringen

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hält die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in Thüringen für einen großen Erfolg. Offenbar mit Blick auf die Wahl Kemmerichs auch durch die AfD sagte Kubicki: "Was die Verfassung vorsieht, sollte nicht diskreditiert werden." FDP-Chef Thomas Linder äußerte sich bislang nicht. Er kündigte für den Nachmittag aber eine Pressekonferenz an.