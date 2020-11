Jede Seite war am Ende kompromissbereit, so dass ein gutes Ergebnis für die Polizistinnen und Polizisten auf dem Tisch liegt.

Dem Bericht zufolge soll die Bundespolizei künftig die Strafverfolgung bei "unerlaubtem Aufenthalt" in Deutschland auch selbst übernehmen können. In die gleiche Richtung zielen demnach auch andere Erweiterungen. Die Bundespolizei soll etwa selbst Platzverweise erteilen oder Blutproben entnehmen lassen können, bislang ist das Landespolizeien vorbehalten. Neu sei zudem die Zuständigkeit bei Delikten mit Drohnen oder Laserpointern.



Scharfe Kritik kam von der FDP. Das neue Gesetz wäre "der nächste Schritt in Richtung Überwachungsstaat und gläserner Bürger", warnte Fraktionsvize Stephan Thomae. Die geplante Quellen-TKÜ sei ein nicht nachvollziehbarer Eingriff in die Grundrechte.