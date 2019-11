Die Bundespolizei setzt die von Bundesinnenminister Horst Seehofer angeordneten verstärkten Kontrollen an den deutschen Grenzen ab sofort um. Wie die Behörde am Donnerstag in Potsdam mitteilte, werden die entsprechenden Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen an den Binnengrenzen ausgebaut und intensiviert.