Im Februar verkündete Bundestagspräsident Norbert Lammert offiziell: "Der Kandidat Dr. Frank-Walter Steinmeier hat die erforderliche Mehrheit der Stimmen erhalten und ist damit zum Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland gewählt, wenn er meine Frage, ob er die Wahl annimmt, nun hoffentlich positiv beantwortet." Frank-Walter Steinmeier hat natürlich "Ja" gesagt.

Coup von Sigmar Gabriel

Damit war ein echter SPD-Coup perfekt. Ein Sozialdemokrat im Schloss Bellevue in Berlin. Eingefädelt hatte das noch Sigmar Gabriel als Parteichef, der die Union überrumpelte und Angela Merkel in die Zwickmühle brachte. Sie hatte keinen eigenen Kandidaten aufzubieten und stimmte schließlich zähneknirschend zu. Und deshalb hält Frank-Walter Steinmeier am 12. Februar seine Antrittsrede.

Wir brauchen den Mut, einander zuzuhören, das Ringen um Lösungen in der Demokratie nicht als Schwäche zu empfinden, die Realität nicht zu leugnen, sondern sie verbessern zu wollen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner Antrittsrede

Im März zieht der Ex-Außenminister ins Schloss Bellevue ein. Dann wird es öffentlich still um ihn. Was will er eigentlich, wird gefragt. Ein wenig zu Recht, ein wenig zu Unrecht. Denn Steinmeier arbeitet durchaus an seinem Thema: Streit. Wie wollen wir streiten, wie streiten wir richtig? Aber in Wahlkampfzeiten gehört zu werden, ist auch für das Staatsoberhaupt nicht so einfach.

Klare Worte zum Wahlergebnis

Zum Tag der Deutschen Einheit im Oktober hält Steinmeier eine beachtliche Rede. Mit Blick auf das Wahlergebnis, das sich zwischen Ost und West sehr unterscheidet, spricht er von neuen Mauern: "Ich meine die Mauern zwischen unseren Lebenswelten. Zwischen Stadt und Land, online und offline, alt und jung, arm und reich. Mauern hinter denen der eine vom anderen offenbar kaum noch etwas mitbekommt."

In einer Zeitung heißt es daraufhin: "Oh, das Bellevue ist doch bewohnt!" – Eine Tatsache, an der schon bald darauf keiner mehr Zweifel hat.

Ringen um Regierungsbildung

Mit dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen wächst dem Präsidenten eine für Deutschland ungewöhnliche Rolle zu: aktives Mitwirken bei der Regierungsbildung.

Ich erwarte von allen Gesprächsbereitschaft, um eine Regierungsbildung in absehbarer Zeit möglich zu machen. Steinmeier nach dem Jamaika-Aus

Steinmeier lädt die Parteichefs in sein Schloss ein oder vor. Erst einzeln, dann zum Gruppengespräch. Und am intensivsten, darf man vermuten, bearbeitet er seinen eigenen Parteifreund Martin Schulz. Der lässt sein kategorisches "Nein" zu einem erneuten Bündnis mit der Union daraufhin fallen.