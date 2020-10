Nach einem Corona-Fall in seinem Umfeld hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Quarantäne begeben. Ein erster Corona-Test bei dem Staatsoberhaupt fiel negativ aus, wie eine Sprecherin des Bundespräsidialamtes mitteilte. Steinmeier bleibe selbstverständlich weiter in Quarantäne. Für die kommenden Tage seien weitere Tests geplant.