Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat an Bürgerinnen und Bürger appelliert, sich für Demokratie einzusetzen. In seiner Weihnachtsansprache sagte Steinmeier, Deutschland lebe seit 30 Jahren in Einheit, Freiheit und Demokratie. Das solle man aber nicht als selbstverständlich nehmen. "Wir brauchen die Demokratie - aber ich glaube: derzeit braucht die Demokratie vor allem uns", sagte der Bundespräsident.

Steinmeier fügte hinzu: "Ich weiß: Alles das steckt in uns, steckt in Ihnen, steckt in dieser Gesellschaft. Und deshalb glaube ich an dieses Land." Ob beim Wählen, auf einer Straßendemo oder in einer Partei oder in einem Gemeinderat - jeder habe ein Stück Deutschland in seiner Hand.