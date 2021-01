Wieler warnte zudem eindringlich davor, die staatlichen Corona-Beschränkungen zu früh zu lockern. Der Inzidenz-Wert würde derzeit nur in den vier am stärksten betroffenen Bundesländern Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Brandenburg sinken. In den anderen zwölf Ländern sei die Inzidenz nahezu gleich geblieben - in manchen Landkreisen sogar gestiegen.