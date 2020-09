Bundesrat Lösung im Streit um Bußgeldkatalog gesucht

Innerorts 21 Kilometer pro Stunde oder außerorts 26 km/h zu schnell und der Führerschein ist weg. Das sah die neue Straßenverkehrsordnung (StVO) vor, die Ende April in Kraft getreten ist. Doch ein Formfehler sorgte dafür, dass die Regelung außer Vollzug gesetzt wurde. Eingezogene Führerscheine wurden wieder zurückgegeben. Auch schärfere Sanktionen bei Verstößen gegen neue Regeln für einen besseren Schutz von Radfahrern sind außer Vollzug.

Der Streit dauert bereits seit Wochen an. Nun sucht der Bundesrat nach einer Lösung. Doch bis kurz vor der Sitzung am heutigen Freitagvormittag war offen, ob es zu einem Kompromiss kommt. Möglich war auch, dass der entsprechende Punkt von der Tagesordnung abgesetzt wird – eine Lösung also vertagt wird. Denn für die beiden Anträge zeichnete sich unter den Ländern im Vorfeld jeweils keine Mehrheit ab. Offenbar wollten einige Länder bis kurz vor der Bundesratssitzung abwarten, wie sie abstimmen.