Der Bundesrat entscheidet am Freitag über die Wiedereinführung des Familiennachzugs in geringem Umfang: Die Neuregelung sieht vor, dass ab August monatlich 1.000 Angehörige von Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutz (subsidiärer Schutz) nach Deutschland kommen können. Das heißt, es geht vornehmlich um Flüchtlingsfamilien, die aus Bürgerkriegs- oder Kriegsgebieten geflohen sind. Hinzu kommen besondere Härtefälle. Eine Zustimmung der Länderkammer gilt als sehr wahrscheinlich.

Bis Juli bleibt der Familiennachzug so wie seit zwei Jahren bis auf Härtefälle komplett ausgesetzt. Die neue Regelung stammt aus einem Kompromiss zwischen Union und SPD. Ursprünglich hatten die Sozialdemokraten gefordert, den Familiennachzug ohne Einschränkungen wiedereinzuführen. Das hatte insbesondere die CSU abgelehnt.

Der Kompromiss bleibt aber umstritten. Das Deutsche Kinderhilfswerks erklärte am Donnerstag, dass das neue Gesetz mehrere Grund- und Menschenrechte verletze. Ein Rechtsgutachten im Auftrag des Hilfswerks habe Verstöße gegen Artikel in Grundgesetz, Europäischer Menschenrechtskonvention und UN-Kinderrechtskonvention erkannt. Insbesondere Kinder würden in ihren Rechten verletzt.