Gerade in Krisenzeiten, in denen 16 Länder mit 16 Corona-Verordnungen auf die Herausforderung der Epidemie antworteten, befinde sich der deutsche Föderalismus unter "verschärfter Beobachtung", warnte Steinmeier. So gern die Vielfalt in den Regionen gelebt werde, so sehr erwarteten die Menschen Einigkeit im Umgang mit Katastrophen. Die Corona-Krise zeige, wie elementar Bund und Länder aufeinander angewiesen seien.

Elterngeld und Elternteilzeit: Die während des Elterngeld-Bezugs zulässige Arbeitszeit wird von 30 auf 32 Wochenstunden ausgeweitet und die Regelung vereinfacht. Verbesserungen gibt es zudem für Eltern von Frühchen. Sie bekommen jeweils einen weiteren Monat Elterngeld, wenn die Kinder mindestens sechs, acht, zwölf oder 16 Wochen zu früh geboren wurden.



Aussetzung der Insolvenzantragspflicht: Unternehmen, die staatliche Corona-Hilfen erhalten, müssen vorerst weiter keinen Insolvenzantrag stellen. Der Bundesrat verlängerte die ursprünglich bis Ende Januar befristete Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis zum 30. April 2021. Zudem wird die Frist zur Abgabe einer Steuererklärung durch den Steuerberater für 2019 bis Ende August 2021 verlängert.



Notfallsanitäter: Sie haben bei ihren Einsätzen künftig mehr Rechtssicherheit: Sie dürfen auch schon vor Eintreffen eines Notarztes am Unfallort bestimmte lebenserhaltende Eingriffe an Patienten vornehmen. Voraussetzung ist, dass Lebensgefahr besteht oder schwere Folgeschäden drohen.



Ausbau von Stromtrassen: Stromleitungen mit Höchstspannung können künftig schneller geplant und genehmigt werden. Der Bundesrat billigte dazu ein vom Bundestag Ende Januar beschlossenes Gesetz. Neue Stromtrassen sollen vor allem in Norddeutschland produzierten Windstrom in den Süden Deutschlands transportieren.



Besserer Tierschutz: Der Bundesrat fordert die Bundesregierung auf, sich für mehr Tierschutz bei langen Transporten in Nicht-EU-Länder einzusetzen. So sollen etwa Rindertransporte in Drittstaaten verboten werden, wenn zu befürchten ist, dass die Tiere dort tierschutzwidrig behandelt oder unzureichend versorgt werden.