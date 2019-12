Ab März 2020 gilt in Deutschland eine Masern-Impfpflicht. Auch dieses Vorhaben billigte der Bundesrat am Freitag. Kinder in Kitas, Schulen und der Kindertagespflege müssen demnach ab kommendem Jahr gegen Masern geimpft sein. Die Pflicht gilt zudem für Bewohner und Mitarbeiter von Asylbewerber- und Flüchtlingsunterkünften.