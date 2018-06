Bundesratsinitiative Alle Lkw sollen Abbiege-Assistenten bekommen

Thema im Bundesrat ist am Freitag die Verkehrssicherheit auf Deutschlands Straßen. Die Länderkammer will über eine Entschließung abstimmen, mit der sogenannte Abbiege-Assistenzsysteme für Lkw Pflicht werden sollen. Hintergrund sind jüngste tödliche Lkw-Unfälle vor allem mit Radfahrern - darunter mehrere in Leipzig.